'Laten we elkaar vasthouden', één of meerdere leerlingen De Korenaer betrokken bij spoorongeluk Oss

OSS - Eén of meerdere kinderen die donderdagmorgen om het leven kwamen bij het dramatische ongeluk in Oss, waren leerlingen van basisschool De Korenaer. Ouders verzamelen zich daar nu. Ze worden opgevangen door hulpverleners. In een verklaring zegt de school: "Laten we elkaar vasthouden".

De school schrijft verder in een korte verklaring: 'Een gruwelijk ongeluk heeft het zo jonge leven van mooie kinderen beëindigd. Als een kansrijke toekomst zo wordt afgebroken, worden we overvallen door immens verdriet'.

Collega Hannelore Struijs is bij die school om verslag te doen. Emoties lopen soms hoog op. "Dat is begrijpelijk. Ook journalisten zijn geraakt. Ons is gevraagd om de privacy te respecteren en op gepaste afstand te blijven. Dat doen we natuurlijk. We proberen zo respectvol informatie te verkrijgen ", zegt Hannelore.









Jonge leven beëindigd

De politie heeft bij de school inmiddels een lint gespannen waar journalisten achter moeten blijven. "De school is nog steeds bezig om alle ouders persoonlijk te benaderen. We zien buiten veel huilende mensen. Wat mij betreft is dit één van de heftigste dingen die ik heb meegemaakt", zegt Hannelore Struijs.

"De impact is enorm als een aantal kinderen in de ochtend niet komt opdagen", voegde Sandra Beuving van scholenorganisatie Saam toe. De vijf jonge slachtoffers komen uit drie gezinnen en ze waren vanuit de voorschoolse opvang op weg naar school.

Beuving vertelde dat voor de basisschoolleerlingen Slachtofferhulp en hulp van de GGD is ingeschakeld. Ouders van leerlingen hebben donderdag na het ongeluk ook de kans gekregen om hun kinderen van school te halen.

Vrijdagochtend staat de school in de lessen stil bij de dramatische gebeurtenissen. Op basis van de behoefte van de leerlingen bepalen de schooldirectie en het schoolbestuur wat er verder nog moet gebeuren.