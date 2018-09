Brabanders rouwen om drama in Oss, 'Mijn moederhart huilt'

OSS - Brabant huilt. De provincie rouwt om het verschrikkelijke ongeluk dat donderdagochtend gebeurde op de spoorwegovergang bij Oss, waarbij vier jonge kinderen om het leven kwamen. Een vijfde kind en een volwassene raakten zwaargewond. Woorden om het leed te beschrijven zijn er eigenlijk niet. Toch proberen veel Brabanders met de pen hun medeleven te betuigen, om de slachtoffers en nabestaanden te steunen.

“Dagelijks zag ik de vrolijke Sting bakfiets door onze wijk rijden”, schrijft Linda de Haas. “De kinderen zwaaiden vaak vrolijk naar Wodan en mij. […] Wat intens triest dit. Veel sterkte voor alle betrokkenen."

“Mijn stad huilt”, deelt docent Tommy van Erp uit Oss. “Ik kan nergens anders aan denken.”

Robbert van der Loo uit Geffen: “Wat een inktzwarte dag voor Oss. […]”

“Verschrikkelijk”, schrijft Cennet op Facebook. “Mijn moeder hart huilt. Veel sterkte voor de nabestaanden.”

Bloemen en knuffels

Veel mensen rouwen ook in stilte en zoeken de plaats van het ongeval op om samen het verdriet te verwerken. Er zijn bloemen en knuffels voor de slachtoffers neergelegd bij het spoor.

De reacties richten zich ook op alle hulpverleners die betrokken zijn bij het ongeval en de machinist die de trein bestuurde. Men kan zich alleen maar voorstellen hoe deze mensen hun werkdag doorkomen.

Zo schrijft Marijke: "Wat verschrikkelijk. Heel veel sterkte voor de ouders familie en anderen betrokkenen, maar ook zeker voor het treinpersoneel en inzittende, hulpverleners en omstanders."

"Ik wens niet alleen de nabestaanden, maar ook de machinist van de trein alle sterkte toe die zij nodig zullen hebben", schrijft Jos van Santen op Facebook. "Voor zolang dat moge duren. Ook de omstanders wens ik sterkte om hiermee 'om te kunnen gaan'."

Ook de medewerkers van Omroep Brabant worstelen met de verslaggeving van dit verschrikkelijke verhaal. Eén van de verslaggevers liet weten: "Dit is een van de heftigste dingen die ik ooit heb meegemaakt."

Slachtofferhulp

Voor getuigen is Slachtofferhulp geregeld. Ook medewerkers van de trein, het kinderdagverblijf en de school van de kinderen kunnen daar terecht. De NS heeft een informatielijn geopend voor reizigers die in de trein zaten die in botsing kwam met de bakfiets. Dat nummer is 0800-6677888.

Condoleanceregister

Intussen is er ook een codoleanceregister gemaakt voor de slachtoffers van het dramatische ongeval.

Aanmaker Frank Heetkamp schrijft daarover: "Laten we stilstaan bij het afschuwelijke "bakfiets" drama in Oss vanmorgen, waarbij 4 kinderen, meerdere uit één gezin en twee zwaargewonden, ook een kind en een volwassene, betrokken zijn geweest bij een aanrijding met een trein".

Het condoleanceregister is te vinden op:

http://www.condoleance.nl/17147/Slachtoffers-bakfietsdrama-Oss-.html





TOP Oss speelt met rouwbanden

De voetballers van TOP Oss spelen vrijdag met rouwbanden. Voor het begin van de thuiswedstrijd tegen Sparta nemen spelers en toeschouwers een minuut stilte in acht. "We zijn geschokt. We zijn de hele ochtend met buikpijn aan het werk'', laat een woordvoerder van de club weten. Het stadion van de club ligt niet ver van de overweg waar het fatale ongeluk gebeurde. Tegenstander Sparta speelt niet met rouwbanden, aldus een woordvoerder van die club.