Drie kinderen uit één gezin betrokken bij spoordrama Oss

OSS - Bij het spoordrama bij de overgang in de Braakstraat donderdag in Oss zijn drie kinderen uit één gezin betrokken. Dit bevestigt de politie. Twee kinderen zijn overleden, de derde is zwaargewond.









In totaal zijn drie gezinnen met kinderen getroffen door het ongeluk.

Bij verschillende openbare gebouwen in Oss hangt donderdag de vlag halfstok naar aanleiding van het tragische ongeluk. Onder meer op het gemeentehuis en ook op het Titus Brandsmalyceum in het centrum van Oss laat men op deze manier hun medeleven blijken met de slachtoffers en nabestaanden van het spoordrama.