Xtc-lab ontdekt in een woonwijk in Waalwijk: 'Hier werden brokken amfetamine verwerkt'

De politie is aanwezig in de Van Berckenrodelaan. (Foto: FPMB)

WAALWIJK - In een schuur achter een huis in de Van Berckenrodelaan in Waalwijk is donderdagochtend een xtc-lab ontdekt. Specialisten van de politie zijn aanwezig.

De woonwijk waar het lab - een zogenoemde 'pillendraaierij' - is gevonden, is gedeeltelijk afgezet met lint. "Dit doen we vanwege sporenonderzoek", legt een politiewoordvoerder uit. "Er is geen direct gevaar."

'Nooit verwacht'

"We kwamen dit lab op het spoor via een anonieme tip", vertelt de politiewoordvoerder. "Hier werden de brokken amfetamine afgeleverd en in een machine verwerkt tot pillen. We hebben het idee dat deze pillendraaierij al een tijdje actief was. Op het moment van de inval was 'ie niet werkend."

 Bewoners laten weten dat ze dit 'nooit hadden verwacht in hun buurt'. Er is nog niemand aangehouden.