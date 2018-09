Kinderopvangcentra stoppen met elektrische bakfiets na spoordrama Oss

BREDA - De Brabantse kinderopvangorganisatie AVEM stopt met het gebruik van de elektrische bakfiets Stint waarmee het ongeluk in Oss gebeurde. AVEM heeft 47 kinderopvangcentra in Brabant. Andere organisaties willen die stap nog niet zetten, maar gaan wel het gebruik van de elektrische bakfiets onderzoeken.

"Tot er nadere informatie is, stoppen we met het gebruik van de stints", zegt een woordvoerder van AVEM tegen RTL Nieuws. AVEM heeft zo'n zestig vestigingen in Brabant.

"Wij gaan het vervoer anders inzetten. Wij hebben er een heleboel, maar niet overal werd met stints gereden."

Extra training of instructies

Bij Kober Kinderopvang, met bijna 200 locaties verspreid over Brabant, wordt die stap nog niet gezet. Zij kijken eerst of er training nodig is. "We gaan eens inventariseren of er extra instructies of extra training moet komen", vertelt een woordvoerder van Kober Kinderopvang.

"Wat er gebeurd is in Oss, is natuurlijk een afschuwelijk drama. We moeten wel het onderzoek nog afwachten, maar we hebben er meteen een bericht uitgedaan om te kijken of onze medewerkers extra training nodig hebben."

'Doen we dat goed?'

Bij Partou Kinderopvang, met zestien vestigingen in Brabant, gaan ze het trainingsproces nog eens goed tegen het licht houden. "We gaan wel even kijken: hoe we het doen, doen we dat goed? Het is nooit verkeerd om na zo'n vreselijk drama alles nog eens te bekijken", vertelt een woordvoerder.

"Maar op dit moment staat natuurlijk nog niet precies vast wat de oorzaak is van het drama. We willen wel nog eerst even het onderzoek afwachten. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we niet op scherp staan. We zijn natuurlijk ook gigantisch geschrokken en aangedaan."

