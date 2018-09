'Stel je voor dat ze ook op je schieten', militairen trainen massasprong Market-Garden

EINDHOVEN - Een machtig gezicht op vliegbasis Eindhoven. Vier grote militaire toestellen met daarachter rijen met parachutisten. Deze dagen oefent de Luchtmobiele Brigade samen met honderden militairen uit onder andere Duitsland, Frankrijk, Polen, Amerika en Engeland. Alles is gericht op de massasprong zaterdag bij de herdenking van de luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij Ede in september 1944.

“Het is aan de ene kant voor ons een hele mooie oefening door veel parachutisten met verschillende vliegtuigen tegelijkertijd te kunnen droppen”, vertelt vlieger Joost. “Maar het is ook mooi om op deze manier stil te staan bij operatie Market Garden 74 jaar geleden.”









In september 1944 werd Brabant en Gelderland bedekt met een deken van parachutisten. Het was tot dan toe de grootste luchtlandingsoperatie in de geschiedenis. De Amerikaanse soldaten moesten bruggen bij Son, Sint-Oedenrode, Veghel, Grave en Nijmegen veroveren. De Engelsen landden bij Ede en Wolfheze in Gelderland om zo de brug bij Arnhem in te nemen. Het Britse 30e legerkorps moest vanuit België optrekken naar de brug bij Arnhem. Na een hevige strijd bleek Arnhem een brug te ver en het doel van de operatie om de Tweede Wereldoorlog voor kerst te beëindigen lukte niet.









Om operatie Market Garden te herdenken springen zaterdag bijna duizend militairen uit vliegtuigen boven de Ginkelse Heide bij Ede. Brigade-Generaal Ron Smits uit Gemert van de Luchtmobiele Brigade springt zelf ook. Naast dat het een internationale oefening is, speelt het herdenken ook een rol. “Iedereen heeft het er over. Deze oefening is al een hele organisatie. Maar als je weet dat het toen ging over 10 duizenden mensen. Hoe ze dat toen georganiseerd hebben, heb ik wel bewondering voor”, vertelt hij. “Nu hebben we computers, maar toen was dat allemaal handwerk met kaarten en lijstjes. “Als we in het vliegtuig zitten en dan vlieg je de laatste kilometers richting de dropzone. We genieten nu natuurlijk een beetje van het uitzicht. Maar destijds was dat heel anders.”









Kapitein Rob Steehouwer uit Eindhoven: “Dit is enorm gaaf deze oefening. De internationale para community is erg aan elkaar verbonden. We dragen allemaal de rode baret.”

“We kijken terug naar Market Garden. We springen op historische grond. Tijdens het springen denk ik daar helemaal niet aan. Soms denk je wel dat het nu al druk en nu al spannend is. Maar stel je voor dat ook nog een keer je vliegtuigen onder vuur liggen en je weet dat er beneden iemand op je staat te wachten. Maar op het moment van springen heb je daar geen tijd voor. Dan ben je alleen maar bezig met veilig landen.”