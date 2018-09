Persconferentie Oss: 'Vandaag wordt elk gezin geraakt.'

OSS - Na het verschrikkelijke ongeluk in Oss waarbij een bakfiets, met daarin vijf kinderen, op het spoor belandde en geschept werd door een intercity, was er een persconferentie op het gemeentehuis in Oss.

"Het is een dag waarvan je hoopt dat hij er nooit zal komen'', begon burgemeester van Oss Wobine Buijs-Glaudemans de persconferentie. Ze sprak van 'onbeschrijfelijk leed' en betuigde haar medeleven met de nabestaanden. "Er zijn geen woorden voor wat hen vandaag is overkomen.'' Het fatale ongeval slaat 'grote gaten in het kinderdagverblijf, de school en de gezinnen die het betreft'. De burgemeester bedankte de hulpverleners voor hun professionaliteit en stond stil bij het medeleven dat door veel mensen uit het land is uitgesproken. "Het is een zwarte dag, vandaag worden we allemaal geraakt."

Speciale hulplijn

Ook de NS was aanwezig en een woordvoerder reageerde aangeslagen op het tragische ongeval. "Op dit moment besteden we grote zorg aan het opvangen van de nabestaanden en de collega's die betrokken zijn bij het ongeluk. "Iedereen wordt opgevangen en verzorgd. Ook zaten er 57 reizigers in de trein die erbij betrokken was. Voor hen is slachtofferhulp geregeld en een speciale hulplijn ingesteld: 0800-6677888."

De directeur van ProRail sprak op de persconferentie over een 'afgrijselijke klap'. "De intercity was uitgerust met een frontcamera. De beelden gaan we bekijken zodat we onderzoek kunnen doen naar de spoorwegovergang. Hoewel deze overgang geen risicopunt was, kunnen er natuurlijk altijd gevaarlijke situaties ontstaan. Het is dus belangrijk om te weten of er technische mankementen waren. We moeten er sowieso voor zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. Deze families hebben daar, tragisch genoeg, niks meer aan."

Drie gezinnen getroffen

Volgens de politie ging het om een intercity van Den Bosch naar Nijmegen. "We doen nu onderzoek naar het ongeval, maar we kunnen nog niet veel zeggen. Wel is inmiddels bekend dat de vijf kinderen, uit drie gezinnen komen."