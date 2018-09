Kinderen van basisschool De Korenaer vrijdag weer naar school, 'Ze mogen samen verdrietig zijn'

OSS - Ouders en verzorgers van leerlingen van basisschool De Korenaer zijn donderdagmiddag bijeengekomen in Sportzaal Ussenstelt in Oss. Vier kinderen die donderdagmorgen om het leven kwamen bij het dramatische ongeluk op de spoorwegovergang, waren leerlingen van de school.

Er is veel belangstelling voor de bijeenkomst. Er zijn alleen maar bedrukte gezichten. Iedereen is stil. De meeste mensen waren al om twee uur donderdagmiddag aanwezig. De bijeenkomst begon om drie uur.

De schoolleiding schreef eerder in een korte verklaring: 'Een gruwelijk ongeluk heeft het zo jonge leven van mooie kinderen beëindigd. Als een kansrijke toekomst zo wordt afgebroken, worden we overvallen door immens verdriet'.



"Ouders hebben vooral steun gezocht bij elkaar", vertelt directeur Beuving van stichting SAAM, de overkoepelende organisatie van de basisschool, na afloop van de bijeenkomst. "Dit is nieuws wat zo groot is dat het bijna niet te bevatten is. Er is veel verslagenheid. Het is voor het team heel zwaar om aan alle kinderen te moeten vertellen wat er is gebeurd."

Samen verdrietig zijn

De kinderen gaan vrijdag gewoon naar school, maar er is wel een aangepast programma. Daarin is aandacht voor de verwerking van het nieuws. "Het is belangrijk voor de kinderen dat ze morgen weer bij elkaar zijn en dat ze ook samen verdrietig mogen zijn", zegt Beuving.

De stichting en de school denken na over een passende condoleance voor de omgekomen kinderen. Komende week wordt daar meer over duidelijk.