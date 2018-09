Na vijftig jaar gaat receptioniste Ria met pensioen en hoeft ze nooit meer de telefoon op te nemen

TILBURG - "Goedemorgen, Theaters Tilburg met Ria Govers." Receptioniste Ria die de telefoon opneemt. Het klinkt zo vertrouwd in het Tilburgse theater, maar na donderdag hoeft Ria daar nooit meer de telefoon op te nemen. Na vijftig jaar werken voor het theater gaat ze donderdag met pensioen.

Met slingers, ballonnen en natuurlijk taart is het donderdag niet te missen in Theaters Tilburg. Hier wordt feest gevierd. Want hoewel het personeel van het theater het erg jammer vindt dat hun receptioniste weg gaat, vinden ze wel dat Ria een feestje verdient. Voor Ria is het een dag met een lach en een traan.

"Ja het is dubbel, maar op een gegeven moment is het gewoon klaar. Dan is het tijd voor het volgende", vertelt ze. "Ik denk wel dat ik hier dadelijk nog regelmatig zal zijn hoor. Maar dan als bezoeker voor voorstellingen."

Bescherming

Ria kwam als vijftienjarig meisje te werken bij het theater. "Ik moest gaan solliciteren van school en heb toen een brief gestuurd. Ik stond er eigenlijk van te kijken dat ik werd aangenomen." En dat was best spannend voor een meisje van die leeftijd. "Ze waren hier altijd heel beschermend voor me. Als er dan mannelijke artiesten waren, dan werd ik daar van weg gehouden."





Klankboord

Als receptioniste ziet en hoort Ria bijna alles wat er in het theater gebeurt. "Zij weet meer dan ik als directeur hoor", vertelt Rob van Steen. "Ze is ook echt een klankboord voor het personeel. Je hebt in ieder bedrijf wel bijzonder personeel. Bij ons is dat Ria. Wij zijn eigenlijk maar passanten en Ria was hier gewoon al die jaren. Vijftig jaar lang."