Machinist van trein zag alles gebeuren, ongeluk komt keihard binnen bij NS

OSS - Heel Nederland rouwt om de vier omgekomen kinderen, de twee zwaargewonde slachtoffers en hun families. Niemand kan bevatten wat er is gebeurd. Ook bij de Nederlandse Spoorwegen is het ongeluk met de elektrische bakfiets op het spoor in Oss keihard binnengekomen.

Dit vertelt de woordvoerster van de NS op Omroep Brabant Radio. "Het gaat bij íedereen, bij álle collega's van de NS, door merg en been. We hebben op al onze standplaatsen nazorg geregeld. Onze wachtdiensten zijn al ter plaatse."

Snijdt door je ziel

De bijzondere aandacht gaat uit naar de machinist die alles zag gebeuren zonder iets te kunnen doen. "Als je dit voor je ogen ziet, dan verscheurt dat je. Maar ook voor onze veiligheidsmensen, de conducteur en de technische mensen is er zorg. Ook zij hebben alles gezien.. Er zijn dus zeer veel mensen bij betrokken. Dit is gewoon ongekend. Ik ben zelf moeder, dit snijdt gewoon door je ziel."

Hulp van ervaringsdeskundigen

Persvoorlichter Marieke Timmermans van de VVMC (de Vakbond voor Rijdend Personeel): "De zorg en nazorg wordt grotendeels door de NS zelf geregeld, maar wij zijn daar als bond zeker bij betrokken en blijven op de hoogte. Ik kan in ieder geval zeggen dat de hulp uitermate goed is geregeld. Hierbij zijn vooral ervaringsdeskundigen betrokken, andere machinisten die eenzelfde situatie hebben meegemaakt."

Machinist direct afgeschermd

De machinist van de intercity is vanmorgen direct na het ongeluk opgevangen: "In deze situaties beschermen we onze machinisten zo goed mogelijk. Dat is vanmorgen ook gebeurd. Door hem direct weg te halen bij de plek van het ongeluk, de pers op afstand te houden en door te zorgen voor opvang door deskundigen."

Hoe de machinist het ongeluk moet verwerken weet ook Marieke niet. "Daar spelen zoveel factoren in mee. Iedereen zit anders in elkaar en doet dat op zijn eigen manier. En hoe goed je de zorg en nazorg ook regelt: ik denk dat in dit geval niemand zich een voorstelling kan maken hoe onze collega dit gaat verwerken."