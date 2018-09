Wat weten we tot nu toe over het spoordrama in Oss?

OSS - De oorzaak van het spoordrama in Oss is nog niet duidelijk. Wat we tot nu toe wel weten, zetten we op een rij,

08.30 uur

Een ernstig ongeluk op de bewaakte spoorwegovergang nabij station Oss-West. De sprinter van Den Bosch naar Nijmegen is op een bakfiets gebotst. Volgens de eerste berichten zijn er minimaal een aantal zwaargewonden gevallen.









09.00 uur

Rond negen uur komt het nieuws waar iedereen stil van wordt. Er blijken vier doden te zijn gevallen bij het ongeluk en het gaat om jonge kinderen. Een ander kind is zwaargewond geraakt, net als een volwassen vrouw.

10.00 uur

Langzaam wordt duidelijk wat een gruwelijk drama zich heeft voltrokken. Een leidster van kinderopvang Okido is met de bakfiets vol kinderen op de spoorwegovergang terechtgekomen. De oorzaak is onduidelijk. Getuigen zeggen dat zij nog iets zou hebben geroepen over een mankement aan de bakfiets, maar dit wordt nog onderzocht.

10.30 uur

Direct worden er allerlei onderzoeken opgestart. Onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in. Ook de NS en ProRail gaan de zaak bekijken. Zo zal de NS de beelden bekijken die door de frontcam zijn gemaakt. Die camera zit voor op de trein.

11.00 uur

We spreken Kenney. Hij heeft de botsing gezien en vertelt wat er in de minuten daarna gebeurde.









11.20 uur

Het nieuws bereikt ook de koninklijke familie. Koningin Máxima is diep geraakt. Ook premier Mark Rutte laat weten aangeslagen te zijn door het nieuws.









12.00 uur

De kinderen zaten in een zogenoemde Stint, een elektrische bakfiets. De directeur van het bedrijf stond op het punt een vliegtuig in te stappen, toen hij het nieuws vernam. Hij twijfelde geen moment en zette koers naar Oss.

12.45 uur

Kinderopvangcentra nemen het zekere voor het onzekere. Er zijn organisaties die de Stint in de ban doen, andere centra gaan hun personeel meer trainingen geven.

13.00 uur

De gemeente Oss organiseert een persconferentie. Daarin wordt duidelijk dat meerdere kinderen uit één gezin betrokken waren bij het spoordrama. Twee kinderen zijn overleden, één ligt zwaargewond in het ziekenhuis.









14.00 uur

Iedereen staat stil bij deze vreselijke ramp. ‘Mijn moederhart huilt’, schrijft iemand op social media.

15.00 uur

Basisschool De Korenaer is getroffen door het ongeluk. De leidster van de opvang wilde een aantal leerlingen afzetten op de school. Daarom houdt de basisschool een bijeenkomst voor ouders van alle kinderen die er op school zitten. De school gaat vrijdag wel open.

16.00 uur

De spoorwegovergang gaat weer open en de treinen rijden weer bij Oss-West.

16.45 uur

De leeftijden van de betrokkenen worden bekend gemaakt. De vier dodelijke slachtoffers zijn vier, vier, zes en acht jaar. Het kind dat zwaargewond raakte is elf jaar. De begeleidster is 32 jaar. Zij komt uit Heesch, alle kinderen uit Oss.