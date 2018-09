Hardwerkende Rico Verhoeven vol vertrouwen voor titelgevecht: 'Ik wil de allerbeste zijn'

AMSTERDAM - Rico Verhoeven kijkt vol vertrouwen uit naar het volgende wereldtitelgevecht. Op zaterdag 29 september strijdt hij om de wereldtitel kickboksen tegen Guto Inocente. Diezelfde avond probeert ook Robin van Roosmalen zijn wereldtitel met succes te verdedigen, hij neemt het op tegen Petchpanomrung Kiatmookao. De twee Brabantse vechters tonen respect voor de tegenstanders, maar zijn het eens over het eindresultaat: winst voor de regerend wereldkampioen.

Verhoeven staat als zwaargewicht al jaren aan de top. Motivatie zoeken voor een nieuw titelgevecht is echter niet moeilijk. "Nee, dat heb ik nooit. Ik wil de allerbeste zijn, dat laat ik graag zien. En dat kan maar op één manier, door een hardwerkende man te zijn in alles wat ik doe. De enige manier waarop je een succes kan worden is door keihard te werken. Dat is de drive.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Focus

Verhoeven heeft dat niet alleen met vechten, die drive is er bij alles wat hij doet. Dat hij naast het kickboksen zakelijk veel dingen doet en bijvoorbeeld ook in de huid kruipt van een stier in een animatiefilm en dus stemacteur is, zorgt niet voor problemen in aanloop naar het gevecht.

“We spreken af: acht weken voor het gevecht doen we er niets meer naast. De focus is dan op de wedstrijd”, legt Verhoeven uit. “Alle aanvragen schuiven we door naar na de wedstrijd. Dat is wat het is. Ik realiseer me goed en duidelijk dat trainen en de wedstrijd nu het allerbelangrijkste is. Daarna kan ik me weer focussen op andere dingen.”

'Geduchte tegenstander'

Kickboksfans zien de Braziliaan niet als een aansprekende tegenstander voor Verhoeven, zelf ziet de wereldkampioen dat anders. "Deze jongen is zeker een geduchte tegenstander, het is een gevaarlijke jongen. Het kan bij hem echt uit alle kanten komen. In 2016 had hij de knock-out van het jaar. Het is echt een gevaarlijke gozer. Ik heb honderd procent focus en onderschat niemand."

Tekst gaat verder onder de knock-out van Guto in 2016.

Respect en vertrouwen

Van Roosmalen is naar eigen zeggen in ‘supervorm’. “Ik kan niet wachten tot volgende week.” Tijdens de persconferentie van organisatie Glory is de kickbokser zelfverzekerd, maar hij toont ook respect voor zijn tegenstander. “Ik heb geen haat naar tegenstanders. Ik kan niet iemand haten die hetzelfde doel heeft.”

Ondanks het respect gaat op 29 september gewoon de hand van Van Roosmalen de lucht in als hij als winnaar wordt uitgeroepen. Daar is de kickbokser uit Den Bosch zeker van. "Of het met knock-out is kan ik niet zeggen, maar ik weet dat ik er met de winst vandoor ga. Hoe maakt niet uit. Ik ga ook niet naar een knock-out zoeken. Als hij ‘ie komt, komt ‘ie. En anders komt er een beslissing.”

'Wachten op nieuwe uitdagingen'

Het is niet voor het eerst dat Van Roosmalen tegenover Petchpanomrung Kiatmookao. Dat is in zijn ogen wel jammer. “Moeite met motiveren voor een wedstrijd heb ik nooit. Ik wil elke wedstrijd winnen en de beste blijven. Maar de tegenstanderkeuze is wel een beetje saai aan het worden. Ik heb al tegen hem gevochten. En ook tegen die daarna komt en die daarna. Ik hoop dat er nieuwe jongens komen, zodat er ook nieuwe uitdagingen komen.”

“Maar ik wil wel gewoon aan de top blijven. Het is moeilijk om kampioen te worden, maar om kampioen te blijven is nog veel moeilijker. Ik probeer dat wel te blijven.”

Glory 59

Naast Verhoeven en Van Roosmalen komt er nog een Brabantse kickbokser in actie tijdens Glory 59. In de Johan Cruijff ArenA neemt Mohammed Jaraya uit Den Bosch het op tegen voormalig kampioen weltergewicht Murthel Groenhart.