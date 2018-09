Bloemenzee voor omgekomen kinderen spoordrama groeit snel

OSS - Brabant rouwt om het spoordrama waarbij vier jonge kinderen om het leven kwamen. Bij de plek van het ongeluk is een ware bloemenzee ontstaan. Tientallen mensen hebben bloemen, knuffels, snoepjes en kaarsen geplaatst op een speciaal herdenkingsveld aan de Braakstraat in Oss.

De aanloop naar het veld is groot. Het aantal knuffels en bloemen groeit snel. Slechts enkele bloemen lagen er donderdagochtend, nu liggen er honderden.



'Verschrikkelijk'

Een man uit Kerkdriel legt een bloemetje neer. Hij staat een paar tellen stil, bij het herdenkingsveld. "Dit is echt verschrikkelijk. Ik heb zelf ook een kind, dus dit raakt je." Hij kent de mensen niet persoonlijk, maar wil toch zijn medeleven betuigen. "Je leeft toch mee."

Een wat oudere vrouw nam vier beertjes mee, voor elk kind één. "Hier kun je niet aan voorbijgaan. Je moet er toch niet aan denken dat je al je kinderen ineens kwijt bent? Afschuwelijk!"



'Heftig'

Een moeder legt bloemen neer met haar dochtertje van twee. "Ik vind dit heel heftig." Ze kijkt naar haar dochtertje. "Dit nieuws komt extra hard binnen. Zij gaat ook naar een kinderdagverblijf."

Herdenking

Om half acht is er een herdenking bij het bloemenveld. Zeker tachtig mensen hebben aangegeven om daarheen te gaan.