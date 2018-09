Oss staat de hele week stil bij het spoordrama waarbij vier kinderen omkwamen

OSS - De verschillende kerken en de moskeeën in Oss openen zaterdagmiddag de deuren. Tussen half vier en vijf uur is iedereen welkom die de vier omgekomen slachtoffers van het spoorwegongeval wil herdenken.

"De stad rouwt en wil stil zijn. Op deze manier willen de gebedshuizen iedereen nabij zijn in dit groot verlies." aldus de Willibrordusparochie. De volgende gebedshuizen zijn open: Grote Kerk, Visserskerk, Heilig Hart Kerk, Grote Moskee, Kleine Moskee, Paaskerk, Jozefkerk.

Verschillende amateurclubs hebben de trainingen voor donderdag afgelast. "Wegens de zeer tragische gebeurtenissen in de omgeving van onze verening zullen er vanavond geen trainingen of andere activiteiten plaatsvinden. Het clubhuis zal beperkt opengesteld worden voor mensen die met elkaar over dit verschrikkelijke ongeluk van gedachten willen wisselen", meldt DESO op haar site. Op de websites van RKSV Margriet, sv TOP en sv O.S.S staat een vergelijkbare boodschap.

Voetbal

Ook voetbalclub Top Oss staat vrijdag stil bij het ongeval. Voor het begin van de thuiswedstrijd tegen Sparta zijn spelers en toeschouwers een minuut stil. De voetballers van beide clubs spelen met rouwbanden.

En de raadsvergadering van de gemeente gaat donderdagavond in aangepaste vorm door. Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en zal dan samen met de gemeenteraad stilstaan bij deze tragische gebeurtenis. Er is een herdenkingsveld bij de Braakstraat/Gerbrandylaan. Daar plaatsen inwoners bloemen en knuffels en vinden steun bij elkaar.

Donderdagavond om half acht wordt een herdenking bij station Oss-West georganiseerd door inwoners van de stad.

Scholen en kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Okido blijft vrijdag dicht. "Op dit moment krijgen wij veel vragen. Vragen die wij niet kunnen beantwoorden. Natuurlijk zijn wij ook op zoek naar antwoorden maar wat nu overheerst is een enorm verdriet. Wij zoeken steun bij elkaar en wachten tot de autoriteiten het onderzoek hebben afgerond," stelt de directie op de website. De lessen op basisschool de Korenaer gaan vrijdag wel door. Wel is er een aangepast programma.

Voor zondag staat in Oss een groot straatfestival gepland. Onduidelijk is of dit doorgaat of aangepast wordt, de organisatie is niet bereikbaar.