In de schaduw van de Jeffrey Herlings-show maakt Brian Bogers zijn MXGP-debuut: 'Wachten waard'

Voor het eerst in zijn carrière vocht Brian Bogers in de MXGP om een goede positie na de start.

EINDHOVEN - Brian Bogers maakte na een lange revalidatie zondag zijn debuut in de MXGP. In Assen ging bijna alle aandacht uit naar Jeffrey Herlings, die in eigen land wereldkampioen werd. Het zorgde ervoor dat Bogers rustig kon genieten van zijn eerste wedstrijd in de koningsklasse van de motorcross. Nu kijkt hij tevreden terug.

"Hier heb ik heel lang op moeten wachten", zegt Bogers een paar dagen na zijn MXGP-debuut. "Maar het was het wachten waard. Ik ging het weekend eigenlijk in zonder echt doel. Ik wilde gewoon lekker rijden." Als alles goed ging, hoopte de Eindhovenaar stiekem wat puntjes te pakken. "Het belangrijkste was echt lekker rijden. Maar dat ik in de eerste manche zestiende werd en zo wat puntjes pakte, is wel mooi."

Het geeft vertrouwen richting de toekomst. Na een lange revalidatie zat Bogers pas drie weken op de motor voor hij aan de start stond in Assen. "Normaal gesproken heb je wel een maand of drie voorbereiding nodig om klaar te zijn voor het rijden van een Grand Prix. Als ik dan zie dat ik met drie weken trainen zestiende kan worden, dan is het de vraag wat ik kan als ik mezelf een hele winter kan voorbereiden. Dat is ook echt de vraag", zegt Bogers met een lach. "Het geeft in ieder geval vertrouwen."

Tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Wereldkampioen Herlings

Bogers maakte zijn eerste meters in de MXGP in eigen land, toch was de aandacht niet op hem gericht. "De meeste aandacht ging uit naar Jeffrey natuurlijk, hij werd wereldkampioen."

Problemen had de HRC-coureur daar niet mee. "Nee, ik was er juist wel blij mee. Als Herlings geen wereldkampioen had kunnen worden, was er misschien meer aandacht geweest. Maar dus ook meer druk. Nu reed ik door Herlings meer op de achtergrond, dat was wel fijn. Maar het was sowieso mooi. Het is altijd mooi om voor eigen publiek te rijden."

Crash

Tijdens zijn debuut ging Bogers hard onderuit. Even schrok hij, maar echt zorgen maakte de coureur zich niet. "Natuurlijk schrik je even. Maar mijn voet is honderd procent. Ik hoef mijn voet niet te sparen. Ik kan doen wat ik voor mijn blessure ook deed, ik weet dat het goed zit. Tijdens trainingen ben je er nog wel eens mee bezig, maar tijdens de wedstrijd helemaal niet. Ik schrok dus heel even, maar weer was het niet."

Eind september is er nog een Grand Prix in Italië, in principe staat Bogers ook daar weer aan de start. En dan? "Dan ga ik door met trainen, tot het nieuwe seizoen. Natuurlijk niet de hele winter volle bak, ik moet ook mijn rust pakken. Anders ben ik uitgeblust voor de eerste wedstrijd. Maar ik ga veel trainen om dan klaar te zijn voor het nieuwe jaar."