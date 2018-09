Massale opkomst bij herdenking slachtoffers spoordrama Oss, samen huilen en elkaar troosten [LIVE]

OSS - Honderden mensen zijn donderdagavond op een herdenking bij station Oss-West afgekomen. Ze staan daar stil bij het verschrikkelijke drama dat zich er heeft afgespeeld donderdagochtend. De herdenking start om half acht.









Op Facebook deden inwoners van de stad een oproep tot de herdenking. Er zijn veel ouders die hun kinderen hebben meegenomen. In het midden van de weg ontstaat een heuvel, gevuld met bloemen en knuffels. Ook het college van B&W is aanwezig om haar steun te betuigen, de raadsvergadering is daarom een uur verzet. De burgemeester legde een bos bloemen neer.

"Iedereen die zich betrokken voelt is hier bijeen. We kunnen het erover hebben, maar dat heeft geen zin. We kunnen er niets mee. Er is maar een manier om hiermee samen om te gaan. Dat is samen huilen, elkaar troosten en alle tegenstellingen vergeten," zei burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans.

Ook Roger van Boxtel, topman van de NS, is aanwezig. "Hij was er vandaag al eerder om met medewerkers van NS en Prorail te spreken. Vanavond is hij er weer om zijn medeleven te betuigen", aldus een woordvoerder.

Vier kinderen kwamen donderdag bij het ongeval om, een ander kind en de bestuurder van de bakfiets raakten zwaargewond.

De treinen rijden inmiddels weer. ProRail waarschuwt mensen om niet te dicht bij het spoor te komen nu de treinen weer rijden. "Wij hebben er alle begrip voor dat mensen hun medeleven willen uiten, maar willen ook oproepen om niet te dicht bij de overweg en het spoor te komen in verband met de eigen veiligheid.''