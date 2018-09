Dommelsche Bierbrouwerij wil in de toekomst nóg meer uit het duurzaamheidsvaatje tappen

VALKENSWAARD - Een nieuwe look, een 0,0%-biertje in de schappen, zo duurzaam mogelijk brouwen én een nieuwe directeur. De brouwerij aan de oevers van rivier De Dommel bij Valkenswaard heeft een ander vat aangeslagen. ‘De passie en de liefde voor het bier spat er vanaf “, zegt de 33-jarige directeur Lieselotte Kruf in het tv-programma Booming Brabant.





Een kleine week staat Kruf nu aan het roer van een van de oudste bierbrouwerijen van ons land. Op de plek waar in 1744 geproost werd op het eerste biertje, wordt anno 2018 jaarlijks 100.000 hectoliter gebrouwen. Plus nog de nodige hippe speciaalbiertjes die momenteel niet aan te slepen zijn.

Even was er gerucht dat Dommelsch als merk zou verdwijnen, maar dat werd met de vernieuwingsdrang een halt toegeroepen. Met ongeveer 190 medewerkers is de brouwerij één van de grootste werkgevers in de gemeente Valkenswaard.

Tien jaar geleden kwam bedrijfskundige Kruf als trainee in dienst bij het InBev-concern. Ze doorliep een programma waarin ze kennismaakte met alle facetten van het werk: van werkvloer tot de directeursstoel. In die periode werkte ze ook 3,5 maand bij de brouwerij in Dommelen. Kruf: “Daar is mijn liefde voor deze brouwerij ontstaan. Mensen werken met trots aan een mooi product waar veel passie en emotie in zit. Er hangt vooral een sfeer van samen dingen creëren.”





Duurzaamheid is een van de onderwerpen die hoog op de agenda van Kruf staan. “Bier is een natuurproduct. We werken onder meer met water, gerst en hop. Klimaatverandering heeft direct impact op ons product. Oog voor duurzaamheid past in de wereld van nu”, stelt ze.

De brouwerij is al voor een deel zelfvoorzienend door biogas te produceren uit afvalwater. Ook beschikt de brouwerij over twee eigen waterbronnen. En dan met enige trots in haar stem: “Ons waterverbruik is met 25 procent gedaald. Bovendien is onze footprint is met een vijfde afgenomen. Ons huidig recyclingpercentage ligt op 99,93 procent.” Welke stempel wil Kruf de komende jaren drukken op de brouwerij? “Met één team werken aan een mooie brouwerij.”