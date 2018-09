Eindhoven wil vaart houden in ontwikkeling fotonica en het verschil gaan maken

Fotonica is naar verwachting in 2030 goed voor 4000 banen en een miljardenomzet

EINDHOVEN - Geïntegreerde fotonica is de volgende stap in de wereld van datatransport. In plaats van met elektronica wordt data in chips gedeeld via licht. Het datatransport om te streamen, mailen, Facebooken of Instagrammen wordt daardoor vele malen sneller, goedkoper en energiezuiniger.

Overheid, universiteiten en bedrijfsleven investeren de komende acht jaar 242 miljoen euro in de fotonicasector. “We moeten wel hard aan de slag, willen we het verschil blijven maken”, zegt René Penning de Vries van Photon Delta. Onder zijn leiding is onlangs een Nationaal Plan van Aanpak voor de fotonicasector gemaakt en zal het de komende jaren worden uitgevoerd.

Penning de Vries: “Op meerdere plekken in de wereld zijn initiatieven die lijken op onze ontwikkeling van fotonica. Willen we onze koppositie behouden en de concurrentie voorblijven dan moeten we alle kennis en kunde verzamelen. De 242 miljoen euro gaat ons de komende jaren daarbij enorm helpen.”

De komende vijf jaren wordt voor de ontwikkeling en productie van fotonische chips al een groei van 40 procent voorspeld. Naar verwachting levert fotonica in 2030 ongeveer 4000 banen en een omzet van vele miljarden euro’s op.

Produceren en marktontwikkeling

In het tv-programma Booming Brabant gaf Penning de Vries een toelichting op het National Plan van Aanpak voor fotonica. Een van de pijlers is het opvoeren van de chips-productie. "Je moet wel binnen acht weken kunnen leveren als bijvoorbeeld Google met een vraag komt." Maar ook voor de doorontwikkeling per marktsegment, zoals automotive of telecom, is extra aandacht.

Daarnaast wordt nog bekeken hoe bedrijven in de fotonicasector beter kunnen samenwerken door bijvoorbeeld kennis of dure apparatuur met elkaar te delen. Ook komt er op termijn een applicatiecentrum waar fotonica en de markttoepassing per sector samen moeten komen. “Anders heb je straks een mooie techniek, maar kun je er in de praktijk niets mee”, aldus Penning de Vries.