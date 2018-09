De herfst in je bol en 4 andere tips voor dit weekend!

SON - Van helemaal zen tot helemaal los op rapmuziek. Brabant bruist! Er is zoveel te doen, dus Omroep Brabant helpt je een handje. Deze vijf evenementen mag je niet missen.

Tip 1 Wellbeing Dag in Bergen op Zoom (zaterdag)

Het weekend is het moment om te ontspannen en weer even helemaal zen te worden. In Bergen op Zoom kan je zaterdag zelf bepalen hoe actief je bent. Je kan ter ontspanning verschillende sporten uitproberen, een gezonde snack eten of helemaal tot rust komen in het wellnessgedeelte. Voeding, beweging en ontspanning, dat is waar het om draait op de Wellbeing Dag.

De dag begint om 12.00 uur bij de F!TFabriek aan de Boulevard Noord 4 in Bergen op Zoom. Dit is gemakkelijk bereikbaar op de fiets, maar je kan natuurlijk ook met de auto komen. Buslijn 25 brengt je het dichtst bij.

Tip 2 Vanstreek Festival in Eindhoven (zondag)

Ook op het Vanstreek Festival draait het om ontspanning. Hier kunnen kinderen onder meer hutten bouwen, pizza’s bakken en met dieren knuffelen. En er is nog veel meer te doen. er zijn bijna veertig stands. En voor de smikkelaars onder ons: dit festival heeft een eigen ijsje!

Het Vanstreek Festilval begint om 11.00 uur op het terrein bij de Doctor Poletlaan 69 in Eindhoven. Toegang en is gratis.

Tip 3 Urban Matterz (zaterdag en zondag)

Urban Matterz gooit het over de actieve boeg. Het hiphopfestival is voor jong en oud. Er is meer dan goede muziek alleen. Breakdance, graffiti-art, human beatbox en urban sports. Je kan je op alle vlakken uitleven.

Urban Matterz is in de Cacaofabriek in Helmond (Cacaokade 1.) Zaterdag begint het om 15.00 uur, zondag kan je al vanaf 10.00 uur terecht. Een kaartje voor het concert op zaterdag kost 25 euro.

Parkeren kan in de buurt. Buslijnen 24, 25 en 320 brengen je tot op tien minuten lopen van Urban Matterz.





Tip 4 Jacht & Buitenleven in Liempde (vrijdag, zaterdag en zondag)

Op Jacht & Buitenleven komen jacht, culinair en buitenleven bij elkaar. Op landgoed Velder (Velder 14a) in Liempde zijn dit hele weekend demo’s met springespaniëls, roofvogels, paarden en meer.

Vrijdag beginnen de activiteiten om 12.00 uur, zaterdag en zondag begint Jacht & Buitenleven een half uurtje eerder. Landgoed Velder is het best te bereiken met de auto of met de fiets. Een kaartje kost ongeveer een tientje per dag. Kom je alle drie de dagen dan kan je voor 25 euro een passe-partout nemen.

Tip 5 Pompoendagen in Vessem (zaterdag en zondag)

Voor iedereen die een beetje in herfstsferen wil komen, is een bezoekje aan de Pompoendagen in Vessem een goed idee. Er zijn meer dan honderd verschillende soorten pompoenen. Kinderen kunnen een pompoen uithollen en versieren. Van pompoen kan je van alles maken, iets voor Halloween en je kan er allerlei eetbaars van maken. In Vessem kan je het dit weekend proeven. Probeer bijvoorbeeld de pompoenchips, raadt tipgever Franca aan.

De Pompoendagen zijn aan de Buikheide 4 in Vessem. Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en ook fietsen kunnen gestald worden. Je kan vanaf 11.00 uur gratis naar binnen.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Brabant ook moet komen? Laat het ons dan weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!