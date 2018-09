'Kippenvel', brandweermannen geknuffeld voor inzet bij spoordrama in Oss [VIDEO]

OSS - Een indrukwekkend gezicht bij de herdenking van het spoordrama in Oss donderdagavond. De brandweermannen die bij het ongeluk waren, werden massaal geknuffeld. Ook kregen ze een groot applaus. "Dit heeft echt veel indruk gemaakt."

Het was een 'kippenvel-moment' voor vijf brandweermannen. Ook zij legden bloemen neer voor de slachtoffers van het tragische ongeluk in Oss. Op het moment dat zij voor de bloemenzee stonden, volgde een applaus door honderden mensen. Dat duurde bijna een halve minuut.

Kippenvel

"Heel de menigte ging opzij toen we bloemen neer wilden leggen. En dan dat applaus. Wat een kippenvel gaf dat", vertelt Hans Rigter, postcommandant van de brandweer in Oss. "Geweldig!"



Daarna grepen verschillende mensen hun kans om de brandweermannen een knuffel te geven, om hen te ondersteunen. "Dat waren er ontelbaar veel."



'Diepe indruk'

Het ongeval maakte een diepe indruk op de vrijwilligers van de brandweer. "Het nieuws is als een bom ingeslagen. We hebben veel ongevallen gezien, maar dit was zeker heftig", vervolgt hij. "Het nieuws is als een bom ingeslagen. Zeker bij de brandweermensen met kinderen."



Honderden mensen liepen uit voor de herdenking. Bij het drama van donderdagochtend kwamen vier jonge kinderen om het leven. Ook een volwassene en een ander kind raakten zwaargewond.