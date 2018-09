Mogelijk stille tocht voor slachtoffers Oss, gemeente neemt vrijdag een beslissing

De gemeenteraad sprak over de gebeurtenissen.

OSS - "Oss rouwt en huilt". Die woorden werden donderdagavond uitgesproken tijdens een aangepaste raadsvergadering in het gemeentehuis van Oss. De bijeenkomst begon met een minuut stilte, de vlag bij het gemeentehuis hing halfstok.

Voor donderdagavond stond een reguliere raadsvergadering gepland, maar die veranderde door de dood van de vier kinderen op de spoorwegovergang in een rouwbijeenkomst. De vergadering startte een uur later, zodat het college en raadsleden de herdenking bij het station bij konden wonen.

Burgemeester Buijs, die lof kreeg van de raad voor haar optreden donderdag, sprak van 'een echte zwarte dag met onbeschrijflijk leed'. "Een onverteerbare gebeurtenis. De wereld stond even stil, in heel Nederland.'' Na een kwartier werd de vergadering al afgesloten, alle punten die de raad eigenlijk had moeten bespreken zijn verschoven. 'Ik snap het als u nu huis gaat om bij u kinderen te zijn," aldus de burgemeester.

De gemeente buigt zich vrijdag over de komst van een mogelijke herdenkingsplechtigheid of een stille tocht.