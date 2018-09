Brandweer rukt uit voor pop die in het water ligt

VEGHEL - Hulpdiensten zijn donderdagavond rond tien uur massaal uitgerukt nadat ze de melding kregen dat er in Veghel iemand in het water zou liggen. Duikers werden ingezet bij de zoektocht. Het bleek echter om een pop te gaan, die met een hoogwerker uit het water is gehaald.

Er kwamen veel kijkers op de brandweeroperatie bij het Heilig Hartplein in Veghel af. De politie zette de omgeving af maar veel mensen negeerden de afzetting.