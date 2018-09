Social media vol met kaarsjes en gedichten voor slachtoffers Oss

OSS - Het ongeval in Oss, waarbij vier mensen omkwamen is het gesprek van de dag. Op social media delen mensen massaal gedichten en berichten om hun gevoelens te uiten. Op een speciale condoleancepagina van Omroep Brabant kwamen in een paar uur tijd bijna tienduizend reacties binnen.

Mensen die reageren spreken hun medeleven uit, maar uitten ook lof aan de medewerkers van de brandweer, ambulance en Prorail, die als eerste ter plaatse waren.

"Kleine lieverd. Je geeft papa en mama een kusje en zegt tot straks. Niemand weet dat tot straks tot ooit zal worden", luidt een van de indrukwekkende gedichten. "Houd ze vast, als ze straks van school komen. Met een half opgegeten boterham met kaas in hun broodbakje of met een scheur in hun broek, " dicht iemand anders.

Ook publiceren verschillende mensen foto's van kaarsjes en knuffels.