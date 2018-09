Efteling mag uitbreiden ondanks verzet omwonenden

KAATSHEUVEL - De Efteling mag uitbreiden en daarmee doorgroeien van vijf naar zeven miljoen bezoekers per jaar. Na vier jaar nadenken, zijn de uitbreidingsplannen van het pretpark donderdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad van Loon op Zand.

Omwonenden van de Efteling maakten zich al geruime tijd zorgen over de uitbreidingsplannen. Zo zou de vergroting van het park indringende gevolgen hebben voor de omgeving. De toenemende verkeersdrukte is bijvoorbeeld een reden tot zorgen.

Na kritiek van omwonenden werd het oorspronkelijke bestemmingsplan aangepast. De wegen moeten bijvoorbeeld berekend zijn op het groeiend aantal bezoekers en nieuwe attracties die in de buurt van huizen worden gebouwd, mogen maximaal 25 meter hoog zijn.

8 hectare erbij

De groei is volgens het bedrijf nodig om te kunnen blijven concurreren in de Europese top van drukst bezochte attractieparken. Ten oosten staat een uitbreiding met 3 hectare gepland en ten westen met 5 hectare. Om de komst van meer bezoekers mogelijk te maken krijgt het park een extra toegangsweg en meer parkeerplaatsen. De nieuwe toegangsroute loopt over bestaande wegen vanaf een bestaande afslag op de N261 ten zuiden van De Efteling. De toegangsweg is alleen bedoeld voor de drukste dagen maar in de gemeenteraad bestaat de vrees voor sluipverkeer en opstoppingen in het dorp Loon op Zand en in buurtschap De Moer.

De raadsvergadering duurde veel langer dan gepland. Pas rond half twaalf werd het besluit definitief genomen. Wethouder Gerard Bruijniks beloofde dat de verkeersontwikkeling getest en gecontroleerd zal worden en alternatieven mogelijk zijn als er toch problemen ontstaan. De Efteling draait op voor eventuele extra kosten, is vastgelegd.

Tegen de uitbreidingsplannen bestaat in de gemeente veel weerstand. De Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel heeft al gedreigd met een rechtszaak.

De Efteling streeft ernaar om de eerste nieuwe attractie op het nieuwe terrein te openen in 2020. Over de details van de attractie wil het park tot dusver nog niks kwijt.

Uitbreidingen door de jaren heen

Sinds de oprichting van de Efteling in 1950 is het attractiepark al flink gegroeid. Een aantal uitbreidingen door de jaren heen op een rijtje:

1952: opening van het Sprookjesbos, onder meer met Doornroosje, Langnek en Sneeuwwitje

1984: het park wordt uitgebreid met veel nieuwe attracties, waaronder het nog altijd populaire Carnaval Festival

1992: het Efteling Hotel wordt geopend

1995: opening van het Efteling Golfpark

2009: de eerste gasten overnachten in Efteling Bosrijk, een vakantiepark in de natuur

2015: de spectaculaire achtbaan Baron 1898 wordt in gebruik genomen

2017: Symbolica, de duurste attractie van het park, ontvangt de eerste bezoekers