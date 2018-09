Klaas Dijkhoff gaat in gesprek met kardinaal Eijk na keiharde botsing over kerk

BREDA - VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit Breda gaat in gesprek met kardinaal Wim Eijk. Dat zei de politicus donderdagavond in het tv-programma Pauw. Deze week stapte hij uit de katholieke kerk na een felle ruzie met de geestelijke.

"Hij heeft me uitgenodigd en ik ga er ook heen", vertelt Dijkhoff. Hij vertelde in het programma dat de keuze om uit de katholieke kerk te stappen niet makkelijk was. "Het heeft een soort thuisgevoel wat lastig is helemaal af te schrijven."

Verbitterd

De kardinaal verweet Dijkhoff deze week in een interview het sluiten van kerken. Dijkhoff noemde de kardinaal daarop in een brief 'verbitterd' en haalt ook uit naar zijn beleid waarbij populaire priesters door de kerkleiding worden vervangen door collega's die strenger in de leer zijn. Volgens de VVD'er zouden de kerken juist daardoor leeglopen. Ook zou de kardinaal de woorden van Dijkhoff hebben verdraaid.



Ook tv-persoonlijkheid Albert Verlinde stapte na Dijkhoff uit de katholieke kerk. Het is niet de eerste uitnodiging die Dijkhoff krijgt na zijn open brief. Ook Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch nodigde hem uit. Hij wil erover praten met, jawel, een Bossche bol.