Pleegkindje Hannah werd ontvoerd door haar biologische ouders, moeten zij de cel in?

DEN BOSCH - De ouders van baby Hannah krijgen vrijdag te horen of ze de cel in moeten voor de ontvoering van hun biologische dochter. Rowan S. en Kim de L. gaven al toe dat ze het meenemen van de baby gepland hebben. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 18 maanden cel.

Het tweetal wordt verdacht van 'onttrekking van het kind aan het gezag'. De vader wordt ook verdacht van mishandeling van de pleegmoeder. Dat zou allemaal zijn gebeurd in februari op een parkeerplaats bij een supermarkt in Eersel. Daar pakten de biologische ouders Hannah af van haar pleegmoeder. Ze werden na een grote zoektocht 's avonds op een vakantiepark in Duitsland gevonden.

Mishandeld

Baby Hannah is eerder fors mishandeld, waar de ouders ook nog van worden verdacht. Hannah stond daarom onder toezicht.

LEES OOK: Baby Hannah: zes maanden oud en al veel te veel meegemaakt

Volgens de aanklager hebben beide ouders een flink aandeel in het plannen van de ontvoering van Hannah. Uit berichtjes op de telefoon is op te maken dat ze vlak na de uithuisplaatsing van Hannah in december al bezig waren met plannen.

Daarom eiste hij twee weken geleden voor beide verdachten dezelfde straf: 18 maanden cel waarvan zes voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. "Samen uit, samen thuis", aldus de officier van justitie.

'Gewoon ouders'

Volgens de advocaat van Rowan, Jan-Hein Kuijpers, is de hele zaak samen te vatten in een uitspraak van Rowan: “We zijn gewoon twee jonge ouders die hun kindje terug willen”.

De strafpleiter vindt dat er bizar veel aandacht in de media was voor de ontvoering. "De eis is belachelijk. Er is geen sprake van criminele intenties. De media-aandacht zou tot strafvermindering moeten leiden." Vrijdagmiddag horen Rowan S. en Kim de L. of en hoelang ze allebei de cel in moeten.