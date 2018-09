'Wij hebben geen obstakels', de genie bouwt bruggen voor defensie

VUGHT - Water was een van de belangrijkste verdedigingsmiddelen in de 16e eeuw. Langs de Zuiderwaterlinie werden delen land onder water gezet om de vijand buiten te houden. Inmiddels werkt die tactiek niet meer. Defensie heeft genoeg middelen om het water te overbruggen. "Wij gebruiken het water in ons voordeel", legt adjudant Pim van Gurp van de genie uit.

De genie is een onderdeel van de landmacht, het zijn de bouwers van defensie. Enerzijds bouwen ze de kampen voor de krijgsmacht tijdens missies, anderzijds ondersteunen ze het gevecht. Ze kunnen de vijand weghouden door hindernissen te bouwen, of juist door hulpmiddelen als bruggen te vernietigen.

De genie zorgt voor infrastructuur zodat militairen zich kunnen verplaatsen. Een onderdeel daarvan is het bouwen van bruggen. Ze nemen hindernissen weg voor de eigen eenheden. Water is geen obstakel meer, vertelt Pim van Gurp. "Als we ergens overheen moeten, hebben we daar de middelen voor."

Tekst gaat door onder video

De werkzaamheden van de genie zijn heel breed. Ze bouwen kampen, hebben speciaal opgeleide duikers en helpen bij het gevecht. Dat is voor Van Gurp de belangrijkste reden om voor deze tak van defensie te kiezen: "Je bent buiten bezig, maar wel met techniek. Dat is voor mij de ideale combinatie."

Een van de kreten van de genie is 'improvise to succeed'. De militairen moeten het doen met de middelen die ze hebben, een bouwmarkt ligt niet om de hoek. Juist dat, geeft van Gurp een kick: "Je kunt het niet alleen, je bent altijd met een aantal genisten om een taak uit te voeren. Samen de klus klaren, dat maakt het werken bij de genie zo mooi."

Programma

De Zuiderwaterlinie is met 165 kilometer de langste water- en verdedigingslinie van Nederland en verbindt tal van vestingsteden, bolwerken en schansen. Een stoet van wandelaars vertrok zondag vanuit Bergen op Zoom in het westen en Grave in het oosten om elkaar na een week in Heusden te ontmoeten. Elke dag wordt een etappe van zo'n tien kilometer gelopen.

Donderdag liepen wandelaars in het westen van Terheijden naar Breda en in het oosten van Maren-Kessel naar Empel. Vrijdag staan er weer twee etappes op het programma. De route van Breda naar Oosterhout start om 18.00 uur bij kinderboerderij Parkhoeve in Breda. De route van Den Bosch naar Vlijmen start om 18.00 uur bij chauffeurscafé Treurenburg in Den Bosch. Wandelaars worden bij het eindpunt van de route opgevangen en terug naar het beginpunt gebracht.

De etappe van Den Bosch naar Vlijmen komt langs Fort Crèvecoeur. Op dat militaire oefenterrein worden de duikers van de genie getraind. In Hedel, net over de grens in Gelderland, zit 105 genie compagnie waterbouw gevestigd. Die eenheid is onder andere gespecialiseerd in het bouwen van bruggen. Zij leggen de brug die op de vrijdag van de Nijmeegse vierdaagse over de Maas in Cuijk ligt.