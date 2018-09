'Niemand gaat dit ooit vergeten...', Oss ontwaakt onder een deken van rouw

OSS - De tientallen kaarsen die donderdag waren neergelegd bij de spoorwegovergang in Oss waar vier kinderen verongelukten, brandden vrijdagochtend nog steeds. Er liggen vele honderden bloemen, knuffels, kaarten, tekeningen en er zijn briefjes geschreven met lieve woorden. Verschillende mensen staan daar vrijdagochtend opnieuw stil bij de verschrikkelijke gebeurtenis. "Niemand gaat dit ooit vergeten."

De gemeente plaatste donderdagavond een aantal tenten over de bloemenzee, zodat alles netjes blijft liggen als het voorspelde slechte weer losbarst.

'Geen woorden...'

Verschillende mensen houden de pas in als ze de bloemenzee zien. Stil lezen ze de meelevende woorden die op briefjes, kaarten en tekeningen zijn achtergelaten en denken ze terug aan wat er gebeurd is bij de spoorwegovergang.

Meisjes van een jaar of dertien leggen knuffels neer, moeders komen langs met hun kinderen, mensen die op weg zijn naar hun werk stoppen even en ook jongeren nemen de tijd. Iedereen neemt een 'momentje'.

"Vreselijk...", verzucht een jongen. "Ik ben op weg naar school. Dat was ik gisteren ook. Ik was om acht uur weg en om halfnegen gebeurde dat ongeluk... Daaraan moest ik deze ochtend weer denken. Ik heb er geen woorden voor... Niemand gaat dit ooit vergeten."

Pluim

"Ik was hier donderdag ook", vertelt een man. "Ik vertrok vlak voor het ongeluk met de trein. Ik had nog overwogen om te wachten. Als ik dat had gedaan, had ik het ongeluk misschien vlak voor mijn neus zien gebeuren... Het is onbeschrijflijk. Ik ken deze betrokkenen niet persoonlijk, maar wel de school waar de slachtoffers op zaten. Daar zitten mijn kinderen ook op...."

Hij vindt dat de hulpdiensten een pluim verdienen. "Ik vond de hulpverlening ge-wel-dig. Echt fantastisch."

Intussen legt een vrouw een kaartje neer. 'Steun en kracht voor alle betrokkenen', heeft ze erop geschreven. "Meer kan ik helaas niet doen...", verzucht ze. "Ik hoorde de sirenes toen ik donderdag met mijn hond aan het wandelen was. Ik vreesde meteen dat er iets ergs aan de hand was. Dat bleek helaas ook zo te zijn. Dit grijpt iedereen aan. Ik ben deze ochtend echt wakker geworden met een kater."

Draaiboek

De verongelukte kinderen waren leerlingen van basisschool De Korenaer. Daar worden vrijdag de klasgenootjes opgevangen. "Dit zijn gebeurtenissen waar je niet zomaar een draaiboek voor hebt klaarliggen", vertelt Sandra Beuving van scholenstichting SAAM, waar De Korenaer onder valt.

"Een van de zaken die we donderdag al geregeld hadden, is dat er voldoende ondersteuning van hulpverleners is om de leerkrachten te helpen bij het opstarten van deze schooldag."

'Praten over wat ze hebben meegemaakt'

"Het is voor de kinderen belangrijk dat ze met hun eigen klasgenootjes en juf of meester kunnen praten over wat ze hebben meegemaakt", weet Beuving. "Dus iedereen wordt verwacht in de eigen klas en alle juffen en meesters zijn er. Ook diegenen die deze dag eigenlijk niet zouden werken, zijn aanwezig."

Er is ook koffie en thee voor de ouders van de klasgenootjes van de omgekomen kinderen. "Zodat ook zij de mogelijkheid hebben om na te praten over wat er donderdag allemaal gebeurd is."