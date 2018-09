Er was eens....een nieuw sprookje in de Efteling: 'De zes Zwanen'

KAATSHEUVEL - Terwijl de Efteling zelf in een harde, realistische strijd is verwikkeld met omwonenden over uitbreiding, gaat binnen de hekken het sprookjesleven door. Vandaag kondigde het bedrijf aan dat het Sprookjesbos een nieuw sprookje krijgt: 'De zes Zwanen' van de Duitse schrijvers Jacob en Wilhelm Grimm.

Dit verhaal krijgt een plaatsje tussen de grot van Sneeuwwitje en het huis van Assepoester. Als extraatje kunnen de kleinste bezoekers in het nieuwe sprookjestafereel een mini-vaartochtje maken.Met de komst van De zes Zwanen telt het Sprookjesbos in Kaatsheuvel 30 sprookjes.

Spoileralert!

Het verhaal gaat over zes koningszonen die door hun jaloerse stiefmoeder veranderd worden in zwanen. Hun kleine zusje moet een onmogelijke opdracht uitvoeren om die betovering te verbreken en haar broers terug te krijgen. Ze moet zes hemden van bosastertjes voor hen naaien en mag zes jaar niet spreken of lachen. Spoileralert: het loopt goed af.