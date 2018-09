Herstel van schade zomerstorm in Roosendaal gaat nog maanden duren

ROOSENDAAL - Het herstel van de schade van de zomerstorm van 26 juli in Roosendaal gaat naar verwachting nog enkele maanden duren. Dat heeft de gemeente vrijdag gezegd. Door een zogenoemde valwind sneuvelden honderden bomen en ontstond er enorm veel schade aan voetpaden en wegen.

Het noodweer op de snikhete zomerdag raakte voornamelijk de oostkant van Roosendaal. Het uitzonderlijke natuurverschijnsel richtte in korte tijd veel schade aan in met name de wijken Kortendijk, Burgerhout en een deel van Langdonk. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Wel vielen ruim driehonderd bomen om, braken vele takken af en werden wegen opengereten.

Bomen tegen huizen

De afgelopen twee maanden is met man en macht gewerkt om de meest gevaarlijke situaties aan te pakken. Bomen en takken die tegen gevels van huizen en in de tuinen terecht kwamen, zijn na de storm meteen door de brandweer en medewerkers van Openbare Werken opgeruimd.

Daarna werden de voetpaden en fietspaden vrijgemaakt. Op verschillende plekken trokken de wortels van ontwrichte bomen delen van het wegdek of van trottoirs omhoog en kapot.

Nieuwe bomen

De reparatie van de wegen wordt nu straat voor straat aangepakt. De gemeente laat voor iedere omgewaaide boom een nieuw exemplaar terug planten. Op welke termijn dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Op dit moment worden daarvoor plannen gemaakt.