De Stilte uit Breda gaat dansen voor baby's

BREDA - Dansgezelschap De Stilte gaat dansvoorstellingen maken voor baby's. De Bredanaars werken daarvoor samen met zeventien andere gezelschappen in Europa. De Europese Gemeenschap heeft er twee miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

In Nederland zijn geen andere gezelschappen die dansvoorstellingen voor baby's maken. De Stilte heeft contact met het dansgezelschap van de Zweedse Daljia Acin Thelander. Zij heeft een voorstelling gemaakt voor baby's. De voorstelling duurt zes uur maar ouders kunnen met hun baby naar believen in- en uitlopen. De voorstelling werkt met dansers maar ook met een decor waarin licht, beweging en kleuren zijn verwerkt.









Nog even wachten

Baby's van nu hebben nog weinig aan het plan van de Stilte. Het gezelschap wil beginnen met uitgebreid onderzoek. Zo willen ze uitzoeken wat baby's wel en niet mooi vinden. Naar verwachting is de eerste babyvoorstelling van De Stilte pas in 2021 te zien.

In het dansfestival dat De Stilte regelmatig organiseert, staat waarschijnlijk volgend jaar al een eerste voorstelling voor baby's geprogrammeerd.

Nieuwe uitdaging

De Stilte is een dansgezelschap dat al jaren veelgeprezen voorstellingen voor kinderen maakt. De jongste doelgroep tot nu toe was vier jaar en ouder. Het plan om ook voorstellingen voor baby's te maken, stelt het gezelschap een nieuwe uitdaging.

Jan Baanstra van De Stilte is enthousiast over de Europese samenwerking voor de hele jonge doelgroep. "Uit Zweden horen we dat dit heel goed werkt. Het is een unieke kans om iets nieuws te proberen voor een groep waar tot nu toe nog weinig voor gebeurt."