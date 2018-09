'Nederland is in zijn ziel geraakt', Mark Rutte staat stil bij het drama van Oss

DEN HAAG - "Een nachtmerrie voor elke vader en moeder, opa en oma, broer en zus." Zo noemde premier Mark Rutte vrijdag het treinongeluk in Oss, waar donderdag vier kinderen bij om het leven kwamen. "Het land leeft mee met de betrokkenen", vertelde de premier voor aanvang van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer.

"Ik denk dat heel Nederland in zijn ziel is geraakt", zei Rutte in de Kamer. Hij sprak zijn medeleven uit naar de nabestaanden en slachtoffers. "Wij denken aan u."

'Grond verdwijnt onder je voeten'

Ook Kamervoorzitter Khadija Arib stond stil bij het ongeluk dat 'voor iedereen dichtbij voelt'. "Je voelt de grond onder je voeten verdwijnen."

Bisschop Gerard de Korte heeft vrijdagochtend tijdens de eucharistie in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch gebeden voor de overleden kinderen, hun nabestaanden en de gewonden. De bisschop vraagt iedereen voor alle betrokkenen in Oss te bidden. "In het bijzonder tijdens de vieringen van komend weekend."

