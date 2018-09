Ruzie in huis Tilburg loopt uit op steekpartij, bewoner (52) raakt gewond

TILBURG - Een ruzie tussen twee mannen in een huis aan de Koopvaardijstraat in Tilburg is uitgelopen op een steekpartij. De 52-jarige bewoner raakte daarbij gewond.

De man is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken zijn verwondingen mee te vallen. Een 50-jarige Tilburger is aangehouden. Beide mannen zijn bekenden van de politie.

Een getuige meldde rond middernacht bij surveillerende agenten over de steekpartij. Bovendien wees hij de verdachte aan. Op hetzelfde moment kwam het slachtoffer gewond uit zijn flat. De verdachte is daarop aangehouden. De recherche onderzoekt de steekpartij.