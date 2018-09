Zwavelzuur vrijgekomen bij lekkage in zwembad Sonsbeeck in Breda, badgasten geëvacueerd

BREDA - Zwembad Sonsbeeck aan de Pieter-Christiaanstraat in Breda is vrijdagochtend ontruimd vanwege een zwavelzuurlekkage. Het lek kon snel worden gedicht. Niemand raakte gewond. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Volgens een woordvoerder ontstond is de lekkage rond het middaguur in de machinekamer van het zwembad. Een deel van het zwavelzuur is mogelijk in het riool belandt. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. De lekkage werd binnen een halfuur gerepareerd waarna de situatie weer 'rustig en stabiel' was, aldus de brandweer.





Ontruiming

De bedrijfshulpverlening van het zwembad haalde alle badgasten uit voorzorg uit het zwembad. Op dat moment waren er tientallen mensen in het zwembad aan het zwemmen. De oorzaak van de lekkage is nog niet bekend.

Zwavelzuur wordt in het zwembad gebruikt om de zuurgraad van het water op peil te houden.