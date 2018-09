Brandweer Oss ontroerd na omhelzingen en knuffels: 'Dit geeft een heel warm gevoel'

OSS - De spontane omhelzingen die de brandweermannen donderdagavond kregen tijdens de herdenking in Oss hebben hen heel veel goed gedaan, laat postcommandant Hans Rigter weten. 'Dit geeft hen een heel bijzonder en warm gevoel'. Rigter reageerde vrijdagmorgen in het programma Wakker! op de warme ontvangst van de brandweermannen bij de drukbezochte herdenking. "We gaan als brandweer eigenlijk nooit terug naar de plaats van het incident. Maar dit heeft heel veel impact gehad, ook voor de jongens van de brandweer."

"Oss lijkt misschien een grote stad, maar toch zijn we allemaal heel klein. Iedereen kent wel iemand die erbij betrokken is, er zijn veel linkjes naar elkaar toe dus dat heeft behoorlijk wat impact." De saamhorigheid in Oss is groot, zegt de postcommandant. "Ook binnen de post."

Vrijwillige post

Op de kazerne hebben de brandweermannen en - vrouwen donderdag nog lang met elkaar gesproken. "Wij zijn een vrijwillige post, dus iedereen heeft nog een baan ernaast. Maar de impact van dit ongeval is zo groot dat iedereen ook vanmorgen weer aanwezig is om samen een bakje te drinken en er met elkaar over te praten."

De benaming 'stoere mannen' voor de brandweer wordt door Hans Rigter gecorrigeerd. "Het zijn mannen en vrouwen in stoere pakken, maar zij hebben ook emoties. Ook wij moeten die verwerken, wat best lastig is," geeft hij toe.

Diep respect

Toch heeft de brandweer een heel klein voordeel, meent hij. "Wij gaan terug naar de kazerne en kunnen er met zijn allen over praten. Maar ik heb diep respect voor mijn collega's van politie en ambulancedienst die vaak van incident naar incident moeten en geen tijd krijgen om te verwerken."