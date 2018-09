Heel Brabant leeft mee met Oss, nu ook herdenkingsplek in Tilburg

TILBURG - Niet alleen in Oss wordt massaal stilgestaan bij het noodlottige ongeluk waarbij donderdagochtend vier kinderen om het leven kwamen. Bij het station in Tilburg is een dag na het drama een herdenkingsplek gemaakt. Op initiatief van een groep taxichauffeurs. "We willen graag laten zien dat we meeleven."

Taxichauffeur Burak stond vanochtend op de taxistandplaats te praten met zijn collega's. "Het ongeluk was het enige waarover gepraat werd. Ik heb zelf een jong kind en veel collega's ook", waarmee hij wil zeggen dat het ook op hen veel indruk heeft gemaakt.

"We wilden iets kunnen betekenen, maar wat?" Het eerste idee dat bij de chauffeurs opkwam was een bloemist in Oss bellen. "We wilden aan hem vragen om namens ons een bloemstuk bij de herdenkingsplek daar te leggen."

'In heel Brabant wordt aan Oss gedacht'

Al gauw realiseerden de collega's zich dat ze het ook anders aan konden pakken. "Hiermee laten we zien dat we hier in Tilburg ook meeleven, dat er in heel Brabant aan Oss gedacht wordt."

Zo'n twintig collega's van Taxigilde Tilburg waar Burak voor rijdt, deden mee met de actie. De chauffeurs vroegen aan het NS-personeel of ze bloemen, knuffels en kaarsen weg mochten leggen. "Dat was geen probleem, ze hebben de plek zelfs afgeschermd."