Bellende automobiliste reed vrouw en hondje dood, nabestaanden en OM willen passende taakstraf

BREDA - Verdriet en emoties in de rechtbank van Breda vandaag. Daar stond een 22-jarige vrouw voor de rechter die een voetgangster en haar hondje heeft doodgereden. Ze zou met haar telefoon bezig zijn geweest. De nabestaanden vroegen het OM om een passende taakstraf: "Als taakstraf campagne voeren met bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland tegen bellen en appen in de auto lijkt ons een passende straf."

Op 1 februari 2017 werd een 66-jarige vrouw doodgereden op de Bredaseweg in Zundert. Volgens het OM zou dit zijn gebeurd omdat de vrouwelijke verdachte aan het telefoneren was, waardoor ze niet meer op tijd kon stoppen voor de vrouw.

Heel veel verdriet

Op de avond van het dodelijke ongeluk was het donker en regenachtig. Straatverlichting ontbrak. De verdachte was aan het bellen met haar vriend én reed op de parallelweg. In de verte zag ze iets. "Ik zag een bruine jas en blauwe muts. De snelheid waarmee ik reed was tussen de 50 en 60 en ik probeerde nog te remmen toen de vrouw plotseling de weg overstak." Volgens de verdachte zou het slachtoffer door haar hondje zijn 'meegetrokken'.



Iets wat de nabestaanden van het slachtoffer niet kunnen geloven. "Onze lieve mama was juist altijd zo bezig met veiligheid. Ze werd wel eens kerstboom genoemd vanwege haar reflecterende jas, zaklamp en het lampje voor de hond." De vrouw liet haar hondje altijd uit op de Bredaseweg, bij hun woonhuis. Dat deed zij al vanaf 1975. Elke dag weer.



De partner van de vrouw huilt meteen als hij mag spreken voor de rechtbank. Er zit een gebroken man. "Ik zat rustig achter mijn computer, terwijl mijn vrouw ons hondje uitliet. En ineens is je leven verwoest. Veel verdriet, heel veel verdriet."





Ondraaglijke last

Hoe dan ook zijn er volgens één van de dochters van de vrouw alleen maar verliezers: "De wetenschap dat je een fijn en warm gezin ontwricht hebt, lijkt me ondraaglijk voor jou." Van een celstraf zien zij dan ook het nut niet in. "Als taakstraf campagne voeren met bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland tegen bellen en appen in de auto lijkt ons een passende straf. Telkens als ik in de auto zit, en ik zie mensen bezig op hun telefoon, dan voel ik me zo boos en machteloos."

Het is gebruikelijk dat er geen celstraf maar een taakstraf wordt geëist bij ongevallen in het verkeer. De eis is dan ook 240 uur taakstraf en een jaar voorwaardelijke rijontzegging van één jaar met een proeftijd van twee jaar. De uitspraak is op donderdag vier oktober.