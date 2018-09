Herdenking voor omgekomen kinderen spoordrama na uitvaart

De bloemenzee blijft in omvang toenemen.

OSS - De gemeente Oss organiseert over twee weken een algemene herdenking voor de vier omgekomen kinderen van het spoordrama. Komende week zijn de uitvaarten van de slachtoffers. Dat maakt de gemeente vrijdagmiddag bekend.

Een datum en locatie zijn nog niet bekend. Ook is er nog geen programma. De gemeente wil eerst overleggen met nabestaanden van de slachtoffers.



Het is niet de eerste herdenking voor de slachtoffers. Donderdagavond was er al een herdenking, georganiseerd door inwoners van Oss. Duizenden mensen betuigden hun steun bij deze officieuze herdenking bij de plek van het ongeluk.