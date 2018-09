Kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch legt De Nederlandse Kluis geen windeieren

Er wordt druk gewerkt in het filiaal van De Nederlandse Kluis in Breda.

BREDA - Wie denkt dat het vertrouwen om waardevolle documenten in een centrale kluis te bewaren tot een dieptepunt gedaald is, heeft het mis. De branche is zelfs na de geruchtmakende kluisjesroof in Oudenbosch nog springlevend. In Breda opent volgende maand een nieuwe vestiging van De Nederlandse Kluis.

Het bedrijf verhuurt safeloketten aan bedrijven en particulieren. In het voormalig pand van ABN Amro aan de Nieuwe Veste wordt er volop gewerkt aan om de kluisjesruimte in te richten.

Hoofdzaak

“Wij maken gebruik van sterke bouwkundige technieken van vroeger. In tegenstelling tot banken draait bij ons alles om de kluisruimte. Het is onze core business terwijl het voor banken het alleen een extra service is”, aldus directeur Jaap Zeeuw van der Laan van De Nederlandse Kluis.

De tekst gaat verder onder de video.





Begin maart werden door de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch zo’n driehonderd klanten gedupeerd. Enkele tientallen mensen zegden hun kluisje op. Zeeuw van der Laan: “Mensen vragen of dit ook bij ons kan gebeuren. Door alle beveiligingsmaatregelen waaronder detectie en cameratoezicht, durf ik wel te zeggen dat het onmogelijk is. Bovendien gaat er bij ons altijd een medewerker mee naar binnen."

Kwetsbaar

De meeste banken, waaronder de bank in Oudenbosch, hebben tegenwoordig een geautomatiseerd systeem waarbij de safeloketten door een robot uit de kluisruimte worden gehaald. Er komen dan dus geen mensen meer in de kluis. Volgens Zeeuw van der Laan is dit systeem kwetsbaar omdat wanneer iemand zo’n ruimte binnen weet dringen, lange tijd onopgemerkt kan blijven.

“We vinden het vreselijk wat er in Oudenbosch gebeurd. Zeker voor de gedupeerden die kostbare of dierbare spullen hebben verloren. Inmiddels zijn er ook klanten die naar ons overstappen.” De vraag hoeveel mensen dit zijn, laat de directeur onbeantwoord.