Burgemeester opent condoleanceregister voor nabestaanden spoordrama Oss

OSS - Burgemeester Wobine Buijs opent vrijdagmiddag om half vier het condoleanceregister voor de nabestaanden van de slachtoffers van het spoordrama is Oss. Dat gebeurt in de hal van het gemeentehuis.

Het register is ook digitaal te ondertekeningen via de website van gemeente. Het gemeentehuis is komend weekend extra geopend voor iedereen die wil tekenen. Dat kan van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's avonds.



Ook is duidelijk geworden dat de uitvaart van de vier slachtoffers komende week is. Pas de week daarna organiseert de gemeente een officiƫle herdenkingsbijeenkomst. Een datum, tijd, programma of locatie zijn nog niet bekend.