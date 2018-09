Brabantse liedjes buiten top tien Lage Landen Lijst, stemmen kan nog

EINDHOVEN - De Brabantse liedjes in de Lage Landen Lijst hebben helaas niet de top tien gehaald. Dat blijkt na het bekendmaken van die top 10. Het publiek kan nog tot zaterdagmiddag invloed uitoefenen op de bovenste regionen.

De nummers 11 tot en met 100 staan al wel vast. Daarin zitten liedjes van Brabantse artiesten als Guus Meeuwis, Abel, Doe Maar en Peter Koelewijn. In totaal staan er zeven Brabantse liedjes in de top 100.

Zaterdagochtend negen uur start de speciale radio-uitzending vanuit het Zeeuwse Zoutelande. Presentatoren Jan Hautekiet van de VRT en Kirsten Paulus van L1 tellen dan af van 100 naar 1. Wie dat is, wordt tegen 18 uur bekend.

De Lage Landen Lijst is een samenwerkingsproject van Omroep Brabant, Omroep Zeeland, het Limburgse L1 en de Belgische VRT Radio 1. De afgelopen weken gingen de omroepen op zoek naar het mooiste liedje in de Nederlandse taal. De schoonheid van de teksten was een belangrijk criterium.

De top 10 kan zoals gezegd nog veranderen door een stem uit te brengen op een liedje. Dit is die top 10 in alfabetische volgorde.



-BLOF feat. Geike Arnaert - Zoutelande 

-Gorki - Mia

-Het Zesde Metaal - Ploegsteert

-Kommil Foo - Ruimtevaarder

-Ramses Shaffy en Liesbeth List - Pastorale

-Raymond van het Groenewoud - Twee meisjes

-The Scene - Iedereen is van de wereld

-Wim De Craene - Tim

-Wim Sonneveld - Het dorp

-Yevgueni - Als ze lacht

Stemmen kan op de website van de Lage Landen Lijst.