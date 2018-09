Nederland herdenkt slachtoffers spoordrama Oss massaal [OVERZICHT]

OSS - Overal in Nederland worden spontane herdenkingen georganiseerd voor de kinderen die omkwamen bij het spoordrama in Oss. Zo roepen vrachtwagenchauffeurs elkaar in Facebookgroepen op een zwart lintje aan de buitenspiegels te hangen. Verschillende chauffeurs geven gehoor aan die oproep.

1. Leraren

Leerkrachten van scholen in Oss hebben vrijdag een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk . Tientallen leraren verzamelden zich op basisschool De Korenaer, waar de vijf kinderen opzaten. Ze wandelden in een stille tocht naar de gedenkplek. De leerkrachten legden bloemen neer op de plek. Bij De Korenaer hangt de vlag halfstok. Op het schoolplein zijn bloemen en knuffels neergelegd.

2. Amateurvoetbal

Voetbalclub sv TOP in Oss heeft besloten om alle jeugdwedstrijden van zaterdag te annuleren. Datzelfde heeft ook RKSV Margriet in Oss besloten. Zondag gaan de wedstrijden van Margriet wel door. De spelers van het eerste elftal spelen met rouwbanden. Er is een minuut stilte.

3. TOP Oss-Sparta

Rondom de voetbalwedstrijd TOP Oss tegen Sparta in de eerste divisie zal vrijdagavond ook worden stilgestaan bij het spoordrama. Supporters van TOP Oss roepen iedereen op om in zwarte kleding naar het stadion te komen. Ook de Rotterdamse supporters gaan hun medeleven betuigen met de Ossenaren. Zij komen met een groot spandoek en willen fakkels aansteken. FC Den Bosch speelt met rouwbanden en zal voorafgaand aan het duel met Almere City FC een minuut stilte in acht nemen.

4. Vitesse-ADO Den Haag

Ook bij de wedstrijd van Vitesse tegen ADO is zaterdag aandacht voor de overledenen. Tijdens het duel is er een minuut stilte. Het initiatief komt van Arnhem Ultra's, een groep Vitesse-supporters. Dat gebeurt als de wedstrijd 04:12 bezig is, een verwijzing naar het netnummer van Oss. Op datzelfde tijdstip wordt bij Go Ahead Eagles-Jong Ajax: een minuut geapplaudisseerd. "Samen laten we de handen spreken waar woorden tekort schieteen,"zegt de thuisclub.

5. Condoleanceregister

De gemeente Oss opende vrijdag een condoleanceregister met steunbetuigingen voor de nabestaanden. Het register staat in de hal van het gemeentehuis. De berg met bloemen en knuffels op de gedenkplek bij het spoor is zo gegroeid dat de gemeente vrijdagochtend eenrichtingsverkeer invoerde, later op de dag werd de hele weg afgesloten. De gemeente plaatste donderdagavond al een aantal tenten over de bloemenzee, zodat alles ook bij slecht weer netjes blijft liggen.

En op een speciale herdenkingspagina op Facebook van Omroep Brabant kwamen tot nu toe 12.000 reacties binnen. Mensen die reageren spreken hun medeleven uit, maar uitten ook lof aan de medewerkers van de brandweer, ambulance, Prorail en de politie, die als eerste ter plaatse waren.





Politie

Ook bij de politie komen via social media hartverwarmende berichten van van mensen die meeleven met de betrokken hulpverleners. “Iedereen binnen de politie leeft enorm mee met de betrokken families, de school, de kinderopvang en iedereen die bij dit vreselijk ongeluk betrokken is. Ook onder onze collega’s is de verslagenheid groot en het doet iedereen goed om zulke hartverwarmende reacties te mogen ontvangen”, zo vertelt teamchef Helma Vos. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt uitgebreid onderzocht.

Inzameling

Op internet is een inzamelingsactie gestart om geld in te zamelen voor een mooie begrafenis. Er is al bijna 35.000 euro opgehaald.

Ontslag

Overigens herdenkt niet iedereen op de juiste manier. Een lerares van een school in Den Haag is op staande voet ontslagen nadat ze in een reactie op Facebook over 'kutkinderen' sprak. Haar bericht leidde volgens de school tot mailtjes en telefoontjes uit het hele land. De lerares stelt dat haar Facebook-account is gehackt. De school onderzoekt of dat zo is.