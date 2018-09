Al ruim 36.000 euro ingezameld voor slachtoffers spoordrama

'Oss is still'. (foto: Kevin Cordewener)

OSS - Een inzamelingsactie voor de slachtoffers van het spoordrama in Oss heeft al ruim 36.000 euro opgebracht. Daarmee is de helft van het streefbedrag opgehaald.

Ruim tweeduizend mensen hebben online laten weten om te doneren. Het geld is bedoeld voor de uitvaarten van de vier overleden kinderen. Ook wordt geld ingezameld voor de overlevenden om hun leven makkelijker te maken. Het idee is om 10.000 euro per slachtoffer op te halen.



'Geschokt'

"Ik ken deze mensen niet, maar op het moment dat ik dit hoorde, voelde ik mij erg geschokt", schrijft initiatiefnemer Nick Nietveld. "We hebben niet veel tijd om geld op te kunnen halen", benadrukt hij. Komende week zijn de uitvaarten van de kinderen al.



De week daarna organiseert de gemeente Oss een officiële herdenking. Burgemeester Buijs opende vrijdagmiddag al een condoleanceregister.