Mitchell van der Gaag twijfelt niet aan niveau NAC-selectie: 'We zijn pas vijf duels onderweg'

BREDA - NAC Breda heeft dringend punten nodig. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag behaalde uit de eerste vijf wedstrijden maar drie punten en bungelt onderaan in de eredivisie. Alleen FC Groningen staat onder NAC, dat nog net een beter doelsaldo heeft. Aan de hand van de training van vrijdag lijkt Van der Gaag voor andere namen te kiezen.

Zo speelde de selectie van NAC elf tegen elf, waarbij in de ‘basisploeg’ plaatsen waren ingeruimd voor linksback Jurich Carolina en Luka Ilic. Dat ging ten koste van de Engelsman Greg Leigh, en Mounir El Alouchi. Van der Gaag kon en wilde daar na afloop van de training geen woorden aan vuil maken.

De enige overwinning die NAC dit seizoen wist te behalen was alweer ruim een maand geleden toen de Bredanaars met 3-0 te sterk waren voor De Graafschap. In de wedstrijden die daarop volgden wist NAC geen punt meer te behalen, maar Van der Gaag vindt niet dat zijn selectie niet het gewenste niveau heeft. "We zijn pas vijf wedstrijden onderweg, dus het is wel vroeg om alleen maar in het negatieve te duiken. Het is belangrijk dat we met z'n allen achter elkaar blijven staan."

NAC leek in de afgelopen wedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-3 verlies), na een goede start en een goal op twee gedachte te hinken: moeten we doorstoten of de voorsprong gaan verdedigen? "Dat was wel een negatief punt van die wedstrijd, ja", zegt de trainer van NAC. "Maar wij hebben die wedstrijd geanalyseerd en het heeft nu geen zin meer om daar op terug te kijken. De focus moet nu op VVV-Venlo.

Komende tegenstander

NAC speelt zaterdagavond tegen de nummer zeven van de competitie, VVV-Venlo. "Een hele degelijke, maar ook fysiek sterke ploeg", zegt Van der Gaag. "Ze weten goed wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. En ze hebben natuurlijk een goede start gehad dit seizoen", doelt de trainer van NAC op de acht punten die VVV tot nu toe wist te behalen. De ploeg van Maurice Steijn verloor alleen van Ajax.

