Michael van Gerwen gaat het in de Champions League beter doen dan PSV [VIDEO]

BRIGHTON - Michael van Gerwen gaat dit weekend proberen om zijn eerste Champions League te winnen. De darter uit Vlijmen stond in 2016 in de finale maar moest zijn meerdere erkennen in Phil Taylor. De Engelsman doet nu niet meer mee en daar is 'Mighty Mike' blij mee, dat denkt dartsverslaggever Joost van Erp.

De Champions League of Darts wordt anders gespeeld dan andere toernooien. Bij dit toernooi spelen de acht beste spelers van de wereld tegen elkaar, opgedeeld in twee groepen van vier. De beste twee per groep gaan door en maken daarna uit wie er de winnaar wordt van de Champions League. Michael van Gerwen is ingedeeld in een poule met Gary Anderson, Daryl Gurney en Dave Chisnall.

Dartsverslaggever Joost van Erp blikt aan de hand van drie stellingen vooruit op de Champions League of Darts.

Michael van Gerwen speelt zaterdagmiddag zijn eerste partij tegen Dave Chisnall.