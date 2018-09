Roy Donders breekt opnieuw met vriend Marvin

Roy Donders in de studio bij Omroep Brabant.

TILBURG - De stylist van het zuiden Roy Donders uit Tilburg breekt met zijn vriend Marvin. Dat bevestigt zijn management aan RTL Boulevard.

"Het ging al een tijd niet zo goed en ze hebben samen besloten om hun relatie te beëindigen en beiden hun eigen weg te gaan. Ze zijn gelukkig op goede voet uit elkaar gegaan”, schrijft RTL Boulevard. De breuk was twee weken geleden.



Het is niet de eerste keer dat de relatie eindigt. In maart 2016 besloten de twee ook al uit elkaar te gaan. Na twee maanden waren ze toen weer samen.