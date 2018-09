Indrukwekkend eerbetoon aan slachtoffers spoordrama bij wedstrijd TOP Oss [VIDEO]

OSS - Fakkels, spandoeken en honderden ballonnen. Spelers en supporters bij de wedstrijd TOP Oss - Sparta hielden vrijdagavond een indrukwekkend eerbetoon aan de slachtoffers van het spoordrama, dat zich donderdagochtend op de spoorwegovergang in Oss voltrok.

De meeste supporters komen in zwarte kleding naar het stadion in Oss, met een witte ballon in de hand. "We zijn met zijn allen één. Iedereen leeft mee met deze situatie", vertelt een supporter van de club uit Oss voor aanvang van de wedstrijd.

'Rust zacht'

Op de tribunes hangen grote spandoeken. "Oss is in haar hart geraakt. Rust zacht", staat er op één van de vele doeken. Voor de wedstrijd wordt een minuut stilte gehouden. Spelers buigen het hoofd. De fakkels worden ontstoken. Daarna volgt een luid applaus.

De thuisploeg speelt het duel met rouwbanden. Directeur van TOP Oss, Peter Bijvelds, reageerde aangeslagen. 'Daar word je stil van. Een onbeschrijfelijk verdrietig en dramatisch ongeval', schreef hij op Twitter.