Nep-kampement verjoeg Spanjaarden uit Geertruidenberg: 'We waren ze te slim af'

GEERTRUIDENBERG - Hoe was het leven van een soldaat in de zestiende eeuw? Dat weet de Bergsche Batterij uit Geertruidenberg als geen ander. Zij spelen zo exact mogelijk de historische gebeurtenissen tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Geertruidenberg na. In 1592 wiste het leger de vestingstad, die onderdeel is van de Zuiderwaterlinie, terug te winnen van de Spanjaarden.

"De stad was toentertijd een grote ravage", vertelt commandant Simon Corstjens. Het leven van de gewone burger leed onder de bezetting van de Spanjaarden, maar het beleg vanuit het eigen leger kostte ook vele offers. Dat komt deels omdat ook het leger ongestructureerd was, volgens musketier Tiel van Gerwen: "Het leger bestond uit een hoop huurlingen, die om een stuiver iemands keel doorsneden."

Geertruidenberg bestond in die tijd uit maar twee straten, toch duurde het beleg vier maanden. Naar verluidt was het Geertruidenbergse leger de Spanjaarden uiteindelijk te slim af met een list. Aan een zijde van de stad werd een nep kampement opgemaakt, dat te zien was vanaf de kerk. Dat bleek een gouden zet volgens van Gerwen: "De hoge piefen keken vanaf daar hoe het nep leger aankwam. Ondertussen is langs de andere zijde van Geertruidenberg het echte leger de stad binnen gekomen en heeft op die manier de Spanjaarden verjaagd." "Vanaf toen zijn de Spanjaarden voor altijd weggebleven uit Geertruidenberg", vult Corstjens trots aan.

Inundatie als verdedigingsmiddel

Geertruidenberg is een van de vestingssteden waar water een belangrijk verdedigingsmiddel was in de zestiende eeuw. Daardoor konden schepen soldaten af- en aanvoeren naar de stad, maar het is ook een effectief verdedigingsmiddel. "Toen het buskruit naar Europa kwam, was het van belang de vijand zo ver mogelijk weg te houden. Daar werd water voor gebruikt", legt de musketier uit.

Door dijken of sluisjes open te zetten kwam een klein laagje water rond de stad te staan. Dat was een bijzonder systeem: het moest hoog genoeg zijn om soldaten tegen te houden, maar ook te ondiep voor schepen om op te varen. Menno van Coehoorn verbeterde het principe van onderwaterzetting, ook wel inundatie genoemd, en reeg de vestingsteden en linies van Bergen op Zoom tot aan Grave aan elkaar. Zo ontstond de Zuiderwaterlinie.

Programma

De Zuiderwaterlinie is met 165 kilometer de langste water- en verdedigingslinie van Nederland en verbindt tal van vestingsteden, bolwerken en schansen. Een stoet van wandelaars vertrok zondag vanuit Bergen op Zoom in het westen en Grave in het oosten om elkaar na een week in Heusden te ontmoeten. Elke dag wordt een etappe van zo'n tien kilometer gelopen.

Vrijdag liepen wandelaars in het westen van Breda naar Oosterhout en in het oosten van Den Bosch naar Vlijmen. Zaterdag staan er weer twee etappes op het programma. De route van Geertruidenberg naar Raamsdonk start om 12.00 uur bij Grand Café 't Bergsch Backhuys in Geertruidenberg. De route van Vlijmen naar Hedikhuizen start om 12.00 uur bij De Kluis eten & drinken in Vlijmen. Wandelaars worden bij het eindpunt van de route opgevangen en terug naar het beginpunt gebracht.