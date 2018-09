Willem II jaagt op punten met Timon Wellenreuther als 'eerste man'

TILBURG - Willem II reist zaterdag af naar Limburg om te spelen tegen Fortuna Sittard. De promovendus heeft uit de eerste vijf duels twee punten minder dan Willem II. Trainer Adrie Koster hoopt tegen Fortuna weer op drie punten, die gaat hij proberen te pakken met doelman Timon Wellenreuther onder de lat.

Mattijs Branderhorst was vorig seizoen eerste doelman, tot hij in maart geblesseerd raakte tijdens de 5-0 zege op PSV. Timon Wellenreuther was zijn vervanger in het doel van de Tricolores. Branderhorst is inmiddels weer fit, maar zijn Duitse ploeggenoot staat nog gewoon onder de lat.

In de voorbereiding was Branderhorst nog op de weg terug. Hij is nu weer inzetbaar, maar Koster houdt vast aan de man die in de eerste weken van het seizoen onder de lat stond.

"Branderhorst is honderd procent fit. Hij heeft een paar wedstrijden gespeeld in het beloftenteam. Maar Wellenreuther is op dit moment onze eerste man. Dat blijft zo, als hij goed blijft presteren. En dat is met elke speler zo."

Wisselingen

Koster is sowieso niet een trainer die snel veel wisselingen doorvoert in zijn elftal. Tegen Fortuna Sittard moet hij noodgedwongen wel een keuze maken in zijn voorhoede, Aras Özbiliz is niet fit genoeg.

In een periode waar naast het competitieduel in Sittard op dinsdag al een bekerwedstrijd in en tegen Volendam volgt en de zondag daarna een wedstrijd tegen De Graafschap op het programma staat, is men voorzichtig met de buitenspeler. "Het is niet ernstig, maar hij is niet fit genoeg om deel van de selectie uit te maken."

Terugkeer Saddiki

Driess Sadikki keert terug bij Fortuna Sittard. Hij maakte afgelopen zomer de overstap van de Limburgse club naar Willem II. Koster gaf de middenvelder de laatste twee wedstrijden geen speeltijd, in de drie duels daarvoor kwam hij tijdens drie invalbeurten tot 39 speelminuten.

Hoewel Saddiki nog niet veel speelt, is hij in aanloop naar het duel met de promovendus wel van belang. "Driess kent die ploeg natuurlijk door en door. Hij heeft ook wel aangegeven wat bepaalde spelers voor waarde hebben", zegt Koster. "Maar wij hebben sowieso wel een goed beeld van Fortuna, een ploeg die heel goed kan voetballen."