Spek en Lapje verhuizen van Ravenstein naar nieuwe eigenaar

RAVENSTEIN - Voor Rens van Lieshout was het business as usual. Toch waren het niet zomaar twee varkens die de eigenaar van Dierenopvang Ravenstein vrijdag liet gaan. “Er worden hier wel vaker dieren opgehaald, maar deze twee, Spek en Lapje, hebben natuurlijk veel aandacht gehad”, vertelt Van Lieshout.

Hij heeft er alle vertrouwen in dat het stel een goed onderkomen heeft gekregen. In Heeten, een dorp van de Overijsselse gemeente Raalte. Bij Sophie en Marcel. De volslanke Spek en haar gecastreerde partner Lapje werden een maand geleden door hun baasje afgeleverd bij Van Lieshout, die daarop op zoek ging naar een andere eigenaar. Het leidde tot een mediahype.



Voldoen aan eisen

Van Lieshout is niet over één ijs gegaan. De kandidaten die de twee zwijntjes wilden ‘adopteren’, moesten immers aan een aantal eisen voldoen. “Voldoende ruimte, kennis en ervaring”, somt Van Lieshout ze op. Desondanks klommen, hou je vast, 140 gegadigden in de pen na de oproep van Dierenopvang Ravenstein op Facebook.

LEES OOK: Knor knor: 140 mensen willen de varkens 'Spek en Lapje' wel adopteren



Velen van hen kwamen ook een kijkje nemen. Uiteindelijk werden Sophie en Marcel als meest geschikte nieuwe eigenaren uitgekozen. Van Lieshout: “We hebben inderdaad nogal wat reacties gekregen en zij waren één van de eersten die zich hadden gemeld. Ik ben daarop in Heeten wezen kijken. De faciliteiten zagen er goed uit en bovendien heeft het stel eerder varkens gehad, maar die waren aan ouderdom bezweken. Ik heb er alle vertrouwen in, al blijf ik nog wel een vinger aan de pols houden.”

'Goed voorbereid'

Ook Spek en Lapje zagen niet op tegen het afscheid. Ze stapten zonder te aarzelen en zonder om te kijken de klep van de trailer op, waarmee ze naar hun nieuwe behuizing zouden worden gebracht. Of ze hadden natuurlijk niets in de gaten. Het kan ook zijn dat Van Lieshout ze goed had voorbereid. “Ik heb ze wat extra’s te eten gegeven en wat meer rust gegund. Het ging eigenlijk vanzelf”, vertelt de Ravensteiner, die geen traan liet om het afscheid.

Er komen namelijk vaker mensen bij hem dieren ophalen, ook de afgelopen week nog. Bovendien leidde de zoektocht naar een nieuwe opvang voor Spek en Lapje ertoe dat andere mensen juist dieren wilden achterlaten in Ravenstein. Beter daar dan in de wilde natuur of droppen bij een kinderboerderij, toch? De dierenopvang in het stadje zit voorlopig niet om werk verlegen. Hoe het nu met Spek en Lapje en hun nieuwe adoptie-ouders is? Na alle aandacht waren Sophie en Marcel vrijdagavond, net als de twee zwijntjes, toe aan wat rust.